انت الان تتابع خبر سعر كيلو البصل اليوم الجمعة 2 يونيو: تراجع كبير في السوق دلوقتي شوف كام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت سعر كيلو البصل اليوم الجمعة الموافق الثاني من يونيو لعام 2023، حالة من التراجع في سوق العبور وعدد من الأسواق المنتشرة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية مقارنه بأسعار أمس الخميس بمقدار جنيه واحد فقط.وكان أسعار البصل قد شهدت ارتفاعاً جنوناً خلال الأيام القليلة الماضية على الرغم أن الفترة الحالية هي موسم الحصاد.

سعر كيلو البصل اليوم الجمعة 2 يونيو 2023:

سعر كيلو البصل المقور: 12 جنيه.

سعر كيلو البصل الذهبي: 14 جنيه.

سعر كيلو البصل الأحمر: 15 جنيه.

أسعار الخضروات اليوم الجمعة:

سعر كيلو الطماطم يبلغ 4 جنيهات، بانخفاض 1.25 جنيه

سعر كيلو البطاطس 5.5 جنيه،

سعر كيلو الكوسة 7.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا

سعر كيلو الفاصوليا 7 جنيهات،

سعر كيلو الباذنجان البلدي 8 جنيهات، بانخفاض جنيه

سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي8 جنيهات،

سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي 6.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

سعر كيلو الملوخية بين8 جنيهات،

سعر كيلو الخيار الصوب8 جنيهات،

سعر كيلو الخيار البلدي7 جنيهات.