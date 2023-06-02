انت الان تتابع خبر سعر طن الأسمنت اليوم الجمعة 2 يونيو : زيادة جديدة شوف وصلت كام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد سعر طن الأسمنت اليوم الجمعة 2 يونيو 2023، حالة من الزيادة في الأسعار بمختلف الأسواق بجمهورية مصر العربية، وذلك وفقاً لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.ارتفعت سعر الأسمنت اليوم بمقدار 12.57 جنيه وذلك بعد ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري حيث تخطي سعره في البنوك العاملة في السوق المصري اليوم 30جنيه مصري، بالإضافة إلي انه يواجه عدد من التحديات أهمها تكلفة الإنتاج، وارتفاع حجم المنافسة بالسوق.

سعر طن الأسمنت اليوم الجمعة 2 يونيو 2023:

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2042.86 جنيه، بزيادة 12.57 جنيه.

سعر طن الأسمنت المسلح :1790 جنيه.

سعر طن الأسمنت النصر 1730 جنيه.

سعر طن الأسمنت الممتاز 1880 جنيه

سعر طن الأسمنت التعمير 1780 جنيه

سعر طن الأسمنت المنيا 1890 جنيه.

سعر طن الأسمنت المصريين 1770 جنيه.

سعر طن الأسمنت الصعيد 1800 جنيه

سعر طن الأسمنت الصعيد 1800 جنيه

سعر طن الأسمنت اسيوط 1800 جنيه.

سعر طن الأسمنت النهضة 1820 جنيه.

سعر طن الأسمنت وادي النيل 1740 جنيه.

سعر طن الأسمنت المخصوص 1760 جنيه.

سعر طن الأسمنت العسكري 1730 جنيه.

سعر طن الأسمنت سيناء 42.5 1730 جنيه.

سعر طن الأسمنت السهم 1730 جنيه