نعرض لكم الان تفاصيل خبر الفاو: انخفاض أسعار الغذاء العالمية إلى أدنى مستوى منذ عامين… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 2 يونيو 2023 08:08 مساءً - سي إن بي سي_ انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لأسعار الغذاء العالمية في مايو إلى أدنى مستوياته في عامين، إذ فاقت الانخفاضات الكبيرة في أسعار الزيوت النباتية والحبوب ومنتجات الألبان الزيادات في أسعار السكر واللحوم.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن مؤشرها، الذي يتتبع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولاً عالميًا، بلغ في المتوسط 124.3 نقطة في مايو، مقابل 127.7 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق.

وجاءت قراءة مايو هي الأدنى منذ أبريل 2021 وتعني أن المؤشر العام أقل الآن بنسبة 22% من أعلى مستوى وصل إليه في مارس 2022 بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وتراجع مؤشر الفاو لأسعار الحبوب بحوالي 5% في مايو عن الشهر السابق بضغط من احتمالات وفرة المعروض وتمديد مبادرة تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود التي تسمح بشحنات أوكرانية.

وواصلت أسعار الأرز العالمية الارتفاع في مايو بما يعود جزئيًا إلى شح في الإمدادات في بعض الدول المصدرة وفقا للفاو التي أبدت الشهر الماضي قلقها من ارتفاع أسعاره.

وهبط مؤشر الفاو لأسعار الزيوت النباتية بما يقارب 9% على أساس شهري بما يعكس إمدادات كبيرة للبذور الزينية وضعف الطلب على زيت النخيل.

وتراجعت أسعار منتجات الألبان بما يزيد على 3% وسط تزايد موسمي في إنتاج الحليب في النصف الشمالي من العالم.

وقالت الفاو إن أسعار السكر خالفت هذا التوجه وارتفعت 5.5% عن أبريل في زيادة للشهر الرابع على التوالي إذ أذكت مخاوف متعلقة بظاهرة النينو المناخية المخاطر التي تحيط بالإمدادات العالمية من السكر.

وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب، توقعت الفاو أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب هذا العام 2.813 مليار طن، بزيادة 1% عن عام 2022 وهو ما يعكس بشكل رئيسي زيادة متوقعة في إنتاج الذرة.

وتوقعت الفاو زيادة مخزونات الحبوب العالمية في موسم 2023-2024 بنسبة 1.7% على أساس سنوي إلى مستوى قياسي يبلغ 873 مليون طن مما يعكس زيادة متوقعة في مخزونات الذرة والأرز والشعير.

ومن المتوقع على خلاف ذلك تراجع مخزونات القمح إذ من المنتظر انخفاض الإنتاج واستقرار الطلب.