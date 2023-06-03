وزيرة التخطيط: 6.9 مليار جنيه لتنفيذ 370 مشروعا تنمويا…

دبي - احمد فتحي في السبت 3 يونيو 2023 12:12 صباحاً - استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة البحيرة لعام 2022/2023 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (2022/2023)، ودورها في تحقيق “رؤية مصر 2030”.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشاركة المجتمعية هي الضمانة الأساسية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وسد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، والهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة العالمية “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”.

وأضافت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحرص على إشراك المواطنين في كافة مراحل العملية التنموية، التي تبدأ بالتخطيط ثم المتابعة وتقييم الأثر، وتعمل دائماً على اتخاذ خطواتٍ متسارعة نحو تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز هذه المشاركة، سواء من خلال توفير بيانات تتعلق بخطط التنمية المستدامة السنوية بشكلٍ تفصيلي، وإصدار تقارير متابعة التنفيذ بصفة دورية، أو اقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية، في إطار نهج تشاركي شامل ومتكامل، تحقيقاً لمبدأ “عدم ترك أحد خلف الركب”.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة البحيرة أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 370 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة البحيرة بخطة عام 22/2023 تبلغ 6.9 مليار جنيه، بنسبة زيادة 13,9% عن خطة عام 2022/2022، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري “حياة كريمة”.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة البحيرة بخطة عام 2022/2023 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 2,5 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 37%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 1,2مليار جنيه بنسبة 18%، ويخص قطاع الإسكان 592,8 مليون جنيه بنسبة 9% ثم التعليم قبل الجامعي 400,7 مليون جنيه بنسبة 6%، ثم قطاع الموارد المائية والري باستثمارات تبلغ 390,5 مليون جنيه بنسبة 5%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 1,7 مليار جنيه بنسبة 25%.

وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى بمبادرة “حياة كريمة” بمحافظة البحيرة 237 قرية ، وبلغ عدد المستفيدين 2,9 مليون نسمة، وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة البحيرة التي تم تنفيذها من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في إنشاء 40 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية، 18 وحدة إجتماعية، 43 مجمع خدمات زراعية، 56 نقطة اسعاف، 173 وحدة صحية، 2622 فصل دراسي، 118 مدرسة، إلى جانب إنشاء 8 مراكز تنمية أسرة، 17 محطة مياه شرب، 245 مشروع صرف صحي، 23 محطة معالجة، فضلا عن إنشاء 261 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 168 مركز شباب، 42 مجمع خدمات حكومية، 67 مكتب بريد، 26 نقطة شرطة، علاوة على تأهيل وتبطين ترع بطول 170كم، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 515كم، وإنشاء 18 سوق، 7 مواقف، علاوة على 53 كوبري ري، 235 مشروع كهرباء.