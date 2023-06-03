مال وأعمال

الاقتصاد الأمريكي يضيف 339 ألف وظيفة في مايو ومعدل البطالة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاقتصاد الأمريكي يضيف 339 ألف وظيفة في مايو ومعدل البطالة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 3 يونيو 2023 09:12 صباحاً - وكالات _ ارتفع عدد الوظائف في الاقتصاد الأمريكي بنحو 339 ألف وظيفة جديدة في القطاع الخاص في شهر مايو، ارتفاعاً من 294 ألف وظيفة المسجلة في أبريل.

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وخارج قطاع الزراعة، تمكن الاقتصاد الأمريكي من إضافة 283 ألف وظيفة جديدة في مايو، ارتفاعًا من 253 ألف وظيفة في الشهر أبريل في القراءة المعدلة.

وكانت التوقعات تشير إلى إضافة 180 ألف وظيفة في القطاع الخاص ككل، و160 ألف وظيفة خارج قطاع الزراعة.

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وارتفع معدل البطالة إلى 3.7% في مايو من 3.4% المسجلة في أبريل، متجاوزًا التوقعات بارتفاعه إلى 3.5%.

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وارتفع متوسط الدخل في الساعة، وهو مؤشر رئيسي للتضخم ، بنسبة 0.3% للشهر ، وهو ما يتماشى مع التوقعات. وعلى أساس سنوي ، زادت الأجور بنسبة 4.3% ، وهو ما يقل 0.1 نقطة مئوية عن التقديرات. وانخفض متوسط أسبوع العمل بمقدار 0.1 ساعة إلى 34.3 ساعة.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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