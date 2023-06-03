الرئيس السيسي يعرب عن اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية…

دبي - احمد فتحي في السبت 3 يونيو 2023 11:08 صباحاً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته انتصار السيسي چِل بايدن قرينة رئيس الولايات المتحدة التي تقوم بزيارة لمصر لمدة يومين

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته انتصار السيسي رحبا بالسيدة الأمريكية الأولى بقصر الاتحادية، حيث نقل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحياته للرئيس الأمريكي جو بايدن، معربًا عن اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة والممتدة منذ عقود مع الولايات المتحدة.

من جانبها، نقلت السيدة الأمريكية الأولى تحيات الرئيس بايدن، إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيدة بحسن الاستقبال وكرم الضيافة في مصر، معربة عن تقدير الولايات المتحدة حكومة وشعبًا لمصر.