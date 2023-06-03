وزير النفط العراقي: تحالف أوبك+ أثبت أنه يقرأ السوق بالشكل…

دبي - احمد فتحي في السبت 3 يونيو 2023 12:12 مساءً - وكالات _ قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني اليوم الجمعة، إن تحالف أوبك+ أثبت أنه يقرأ السوق بالشكل الصحيح.

وأضاف بأن التحالف لن يتردد في اتخاذ أي قرار يحقق مزيدا من التوازن في سوق النفط