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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير النفط العراقي: تحالف أوبك+ أثبت أنه يقرأ السوق بالشكل… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 3 يونيو 2023 12:12 مساءً - وكالات _ قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني اليوم الجمعة، إن تحالف أوبك+ أثبت أنه يقرأ السوق بالشكل الصحيح.
وأضاف بأن التحالف لن يتردد في اتخاذ أي قرار يحقق مزيدا من التوازن في سوق النفط
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