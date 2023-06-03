الذهب يغلق منخفضا لكنه يحقق مكاسب أسبوعية

دبي - احمد فتحي في السبت 3 يونيو 2023 01:10 مساءً - سي إن بي سي_ انخفضت أسعار الذهب ختام تداولات أمس الجمعة، حيث أدت بيانات الوظائف ‏الأفضل من المتوقع إلى رفع عوائد سندات الخزانة، في حين أن ارتفاع معدل ‏البطالة أبقى الآمال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يوقف رفع أسعار الفائدة.‏

وتراجعت عقود الذهب بنسبة 1.3٪ لتغلق عند 1969.6 دولار للأوقية، لكنه حقق ‏مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 1.3%، وهو الأداء الأسبوعي الأفضل منذ أبريل .‏

وارتفع عدد الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 339.000 في ‏مايو أيار، متجاوزة التوقعات بزيادة قدرها 190.000، لكن معدل البطالة ارتفع ‏إلى 3.7٪ من أدنى مستوى له في 53 عامًا عند 3.4٪ في أبريل.‏

في غضون ذلك، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام، ‏وارتفع الدولار، ما جعل الذهب تحت وطأة الضغوط.‏

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعاً بموافقة الحزبين يدعمه الرئيس جو ‏بايدن لرفع سقف ديون البلاد.‏