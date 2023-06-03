مال وأعمال

الذهب يغلق منخفضا لكنه يحقق مكاسب أسبوعية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يغلق منخفضا لكنه يحقق مكاسب أسبوعية من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في السبت 3 يونيو 2023 01:10 مساءً - سي إن بي سي_ انخفضت أسعار الذهب ختام تداولات أمس الجمعة، حيث أدت بيانات الوظائف ‏الأفضل من المتوقع إلى رفع عوائد سندات الخزانة، في حين أن ارتفاع معدل ‏البطالة أبقى الآمال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يوقف رفع أسعار الفائدة.‏

predco_adv_2021

وتراجعت عقود الذهب بنسبة 1.3٪ لتغلق عند 1969.6 دولار للأوقية، لكنه حقق ‏مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 1.3%، وهو الأداء الأسبوعي الأفضل منذ أبريل .‏

وارتفع عدد الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 339.000 في ‏مايو أيار، متجاوزة التوقعات بزيادة قدرها 190.000، لكن معدل البطالة ارتفع ‏إلى 3.7٪ من أدنى مستوى له في 53 عامًا عند 3.4٪ في أبريل.‏

BonatMisr

في غضون ذلك، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام، ‏وارتفع الدولار، ما جعل الذهب تحت وطأة الضغوط.‏

HapiSalonWhite

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعاً بموافقة الحزبين يدعمه الرئيس جو ‏بايدن لرفع سقف ديون البلاد.‏

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب يغلق منخفضا لكنه يحقق مكاسب أسبوعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا