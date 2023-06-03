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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يغلق منخفضا لكنه يحقق مكاسب أسبوعية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 3 يونيو 2023 01:10 مساءً - سي إن بي سي_ انخفضت أسعار الذهب ختام تداولات أمس الجمعة، حيث أدت بيانات الوظائف الأفضل من المتوقع إلى رفع عوائد سندات الخزانة، في حين أن ارتفاع معدل البطالة أبقى الآمال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يوقف رفع أسعار الفائدة.
وتراجعت عقود الذهب بنسبة 1.3٪ لتغلق عند 1969.6 دولار للأوقية، لكنه حقق مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 1.3%، وهو الأداء الأسبوعي الأفضل منذ أبريل .
وارتفع عدد الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 339.000 في مايو أيار، متجاوزة التوقعات بزيادة قدرها 190.000، لكن معدل البطالة ارتفع إلى 3.7٪ من أدنى مستوى له في 53 عامًا عند 3.4٪ في أبريل.
في غضون ذلك، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام، وارتفع الدولار، ما جعل الذهب تحت وطأة الضغوط.
وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعاً بموافقة الحزبين يدعمه الرئيس جو بايدن لرفع سقف ديون البلاد.
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