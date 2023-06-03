مال وأعمال

صادرات الديزل الروسي المنقولة بحرا تتقلص 21% مايو الماضي‏

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صادرات الديزل الروسي المنقولة بحرا تتقلص 21% مايو الماضي‏ من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 3 يونيو 2023 03:12 مساءً - سي إن بي سي_ كشفت بيانات واردة من تجار وريفينيتيف تراجع صادرات روسيا المنقولة ‏بحراً من الديزل وزيت الغاز 21% في مايو عن الشهر ‏السابق إلى حوالي 3.1 مليون طن مع تخفيض المعروض بسبب الصيانة الموسمية ‏لمصافي التكرير وزيادة الطلب المحلي.‏

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وتم تعديل طاقة تكرير النفط الخام غير المستغلة لشهر مايو بزيادة 500 ألف ‏طن عن الخطة السابقة إلى خمسة ملايين طن مع تمديد عدة مصاف لفترة الصيانة.‏

ومنذ دخول الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على منتجات النفط الروسية ‏حيز التنفيذ بشكل كامل في الخامس من فبراير، بشأن صادرات ‏الديزل من الموانئ الروسية إلى دول في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

وكانت ‏أوروبا في السابق هي المشتري الرئيسي لهذه المنتجات.‏

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ووفقا لبيانات ريفينيتيف، تراجع الديزل الروسي المنشأ الذي أُرسل إلى تركيا إلى ‏‏0.9 مليون طن في مايو أيار من 1.2 مليون طن في أبريل.‏

ولم يُحدد بعد الميناء الذي سيتم فيه تفريع حوالي نصف كمية الشحنات.‏

وقال أحد التجار إنه سيتم نقل بعض كميات الديزل الروسي من سفينة إلى أخرى ‏بالقرب من ميناء مرسين التركي.‏

وأظهرت بيانات رفينيتيف أن ما يقرب من 0.43 مليون طن من الديزل الذي تم ‏تحميله في موانئ روسية على بحر البلطيق توجه إلى البرازيل الشهر الماضي.‏

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وتعد تركيا والبرازيل هما الوجهة الرئيسية لاستقبال صادرات الديزل القادمة من ‏الموانئ الروسية هذا العام.

وأظهرت بيانات رفينيتيف أن تركيا استقبلت 5.2 مليون ‏طن والبرازيل 1.6 مليون طن في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مايو أيار ‏مقارنة بخمسة ملايين طن و74 ألف طن للبلدين على التوالي في عام 2022 ‏بأكمله.‏

وكشفت البيانات أن إجمالي صادرات الديزل الروسي إلى الدول الأفريقية بلغت ‏نحو 0.5 مليون طن في مايو من 0.9 مليون طن في أبريل نيسان. وتعد توجو ‏وليبيا وتونس أكبر المستوردين.‏

وتظهر بيانات رفينيتيف أنه تم تحميل 325 ألف طن أخرى من الديزل الروسي في ‏مايو من سفينة إلى أخرى بالقرب من ميناء كالاماتا اليوناني. ولم تكن ‏الوجهات النهائية معروفة في الغالب، لكن التجار قالوا إنهم يتوقعون أن تكون في ‏آسيا أو الشرق الأوسط.‏

وشحنت روسيا في مارس الديزل من سفينة إلى أخرى بالقرب من ميناء ‏كالاماتا إلى السعودية بالإضافة إلى إمدادات مباشرة.‏

ووفقا لبيانات تتبع السفن من ريفينيتيف، بلغ إجمالي شحنات الديزل من الموانئ ‏الروسية إلى السعودية حوالي 95 ألف طن في مايو من 383.400 طن في ‏الشهر السابق، مع توجه 170 ألف طن أخرى إلى الفجيرة، مركز العبور والخلط ‏الرئيسي للمنتجات النفطية في الإمارات.‏

وتعتمد كافة بيانات الشحن السابق ذكرها على تاريخ مغادرة البضائع، ولم يتضح ‏بعد وجهة حوالي 200 ألف طن من الديزل تم تحميلها في الموانئ الروسية في مايو .‏

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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