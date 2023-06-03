أشرف العربي: الحوكمة تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة

دبي - احمد فتحي في السبت 3 يونيو 2023 07:10 مساءً - هاجر عطية_ قال الدكتور أشرف العربي ، رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري السابق، إن الحوكمة والتنمية المستدامة تدعم الحوار الوطنى والإقليمي، وتساهم فى تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأشار في كلمته خلال المؤتمر الدولى لمعهد التخطيط القومي، اليوم السبت، إلى تعزيز معهد التخطيط لهذه المبادرة الهامة بالشراكة مع جامعة كولومبيا يمثلها كلية الشئون الدولية والعامة للجامعة “سيتا”، لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بشأن أفضل طرق الحوكمة فى تحقيق أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة؛ الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئة.

جاء ذلك بمشاركة القيادات العلمية بمعهد التخطيط القومي، فضلًا عن المشاركات من جانب المنظمات الدولية، والمحلية مثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجهاز شئون البيئة والمراكز البحثية وغيرها.

وأوضح العربي أن معهد التخطيط يساهم بدورًا محوريًا في دعم متخذي القرار وصناع السياسات من خلال المشاركة بالبحوث وأوراق السياسات التي تقدم حلولًا علمية وبدائل تنموية لمتخذي القرار.

ولفت إلى الدور الذي يقوم به المعهد فى تغطية أحد القضايا التى هي محور اهتمام صانعي السياسات، والتي تمثل معضلة بسبب تعقدها وتشابكها، ما يتطلب إعداد بحوث ودراسات عديدة لإيجاد حلول علمية لقضايا تشغل الشأن العام.

ويناقش المؤتمر دور الحوكمة في دعم التنمية المستدامة على ثلاثة محاور رئيسية، وهي المحور الاقتصادي الذي يركز بالأساس على تأثير الحوكمة على معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل، والمحور الاجتماعي للكشف عن الأثر الإيجابي للحوكمة على الحد من الفقر وتحسين فعالية برامج الحماية الاجتماعية المختلفة، والمحور البيئي الذي يتناول كيفية تعزيز استجابة الحكومة لمواجهة آثار تغير المناخ والتحديات البيئية المختلفة بما ينعكس بشكل إيجابي على الأجيال القادمة.