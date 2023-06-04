انت الان تتابع خبر اتفاق محتمل لتحالف أوبك حول تخفيض على الإنتاج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ستبدأ اجتماعات على مستوى تحالف اوبك ،السبت، وذلك لبحث اتفاق محتمل حول تخفيضات جديدة على الإنتاج قد تصل إلى مليون برميل يوميا.

وقالت مصادر في أوبك، في تصريحات صحافية، إن التحالف الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، في مقدمتهم روسيا، بدأ اجتماعات تستمر ليومين اليوم السبت، من المحتمل أن تختتم بالاتفاق على تخفيضات جديدة للإنتاج تصل إلى مليون برميل يوميا، إذ تواجه أوبك تراجعا في أسعار النفط مع تخمة في المعروض تلوح في الأفق.



ويضخ أوبك+ نحو 40 بالمائة من الإنتاج العالمي، ما يعني أن قراراته المتعلقة بسياسة الإنتاج لها تأثير كبير على أسعار النفط.



وقالت ثلاثة مصادر من أوبك+ لرويترز، أمس الجمعة، إن التحالف يبحث خيارات محتملة لاجتماعه المقرر يوم الأحد عندما يجتمع وزراء دول التحالف بمدينة فيينا الساعة الثانية بعد الظهر (1200 بتوقيت غرينتش)، من بينها خفض إضافي لإنتاج النفط.



وعقدت أوبك اليوم اجتماعا قصيرا منفصلا، لكن الوزراء لم يعلقوا على احتمال صدور قرارات تتعلق بسياسة الإنتاج بعد الاجتماع.



وقالت المصادر إن التخفيضات يمكن أن تصل إلى مليون برميل يوميا علاوة على تخفيضات حالية تبلغ مليوني برميل يوميا، وتخفيضات طوعية تبلغ 1.6 مليون برميل يوميا تم الإعلان عنها، في خطوة مفاجئة في إبريل/نيسان ودخلت حيز التنفيذ في مايو/أيار.



وإذا تم الاتفاق على هذا فسوف يرتفع إجمالي تخفيضات الإنتاج إلى 4.66 ملايين برميل يوميا، أو نحو 4.5 بالمائة من الطلب العالمي.



وصرح وزير النفط العراقي حيان عبد الغني للصحافيين، اليوم السبت، ردا على سؤال عن وصول التخفيضات المحتملة إلى مليون برميل يوميا، بأن "هذا الرقم سابق لأوانه، وإنه لم يتم التطرق بعد إلى هذه الأمور".