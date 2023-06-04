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نعرض لكم الان تفاصيل خبر قطر للطاقة تستحوذ على 20% بمشروع الاستكشاف بالقرب من السواحل… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 4 يونيو 2023 01:10 مساءً - أعلنت شركة قطر للطاقة أنها وقعت وشركائها عقد المشاركة في الإنتاج في منطقة أغوا-مارينيا البحرية شرق البرازيل.
وبموجب شروط العقد والاتفاقيات المرتبطة بها، ستمتلك قطر للطاقة حصة تبلغ 20%، بينما سيمتلك الشركاء، توتال إنرجيز 30%، و الشركة المُشغلة “بتروبراس” 30%، وبتروناس 20%.
وتبلغ المساحة الإجمالية لمنطقة الاستكشاف حوالي 1,300 كيلومتر مربع وتقع في حوض كامبوس الغزير في مياه يبلغ عمقها حوالي 2,000 متر قبالة سواحل ريو دي جانيرو.
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