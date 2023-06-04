قطر للطاقة تستحوذ على 20% بمشروع الاستكشاف بالقرب من السواحل…

دبي - احمد فتحي في الأحد 4 يونيو 2023 01:10 مساءً - أعلنت شركة قطر للطاقة أنها وقعت وشركائها عقد المشاركة في الإنتاج في منطقة أغوا-مارينيا البحرية شرق البرازيل.

وبموجب شروط العقد والاتفاقيات المرتبطة بها، ستمتلك قطر للطاقة حصة تبلغ 20%، بينما سيمتلك الشركاء، توتال إنرجيز 30%، و الشركة المُشغلة “بتروبراس” 30%، وبتروناس 20%.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمنطقة الاستكشاف حوالي 1,300 كيلومتر مربع وتقع في حوض كامبوس الغزير في مياه يبلغ عمقها حوالي 2,000 متر قبالة سواحل ريو دي جانيرو.