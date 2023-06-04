انت الان تتابع خبر البنك المركزي المصري يطرح أذونات خزانة بـ40 مليار جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - طرح البنك المركزي المصري اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية لسد العجز المتواجد بين الإيرادات والمصروفات.

وجاءت أذون الخزانة المطروحة اليوم على شريحتين، بلغت الأولى 23 مليار جنيه لأجل 91 يوما، والثانية لمدة 273 يوما لأجل وقيمة 17 مليار جنيه، بحسب بيانات البنك.

وكان البنك المركزي رفع خلال آخر عطاء يوم الخميس الماضي متوسط أسعار العائد المرجح حتى 23.94% للأذون أجل 6 شهور، ونحو 23.88% للأذون أجل عام كامل.

ويعقد البنك المركزي المصري في 22 يونيو الجاري اجتماع لجنة السياسات النقدية لبحث أسعار الفائدة المدارة على الأموال المصرفية، والتي قررت تثبيتها خلال جولة مايو الماضي عند 18.25% و19.25% إيداع واقراض لليلة واحدة على الترتيب.