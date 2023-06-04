571 مليون دينار صادرات تجارة عمان خلال 5 أشهر

انت الان تتابع خبر571 مليون دينار صادرات تجارة عمان خلال 5 أشهر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت الصادرات التجارية لغرفة تجارة عمان خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي، بنسبة 68.4 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب معطيات احصائية للغرفة ارتفعت الصادرات من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها خلال الأشهر الخمسة الماضية ، الى نحو 571 مليون دينار، مقابل 338 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت المعطيات الإحصائية التي تصدر شهريا، إلى ارتفاع عدد شهادات المنشأ التي اصدرتها الغرفة خلال الأشهر الخمسة الماضية بنسبة 14.8 بالمئة، مسجلة 12474 شهادة، مقابل 10869 شهادة للفترة نفسها من 2022.

ولفتت إلى أن شهادات المنشأ التي اصدرتها تجارة عمان كانت لغايات تصدير بضائع وسلع لدول عربية وأجنبية للعديد من البلدان في مقدمتها المملكة العربية السعودية بعدد 2499 شهادة، الإمارات العربية المتحدة 1678، العراق 777، مصر 340، سويسرا 9 شهادات.

ومن حيث القيمة بلغت حصة العراق من الصادرات 206 ملايين دينار، الأمارات 112 مليونا، سويسرا نحو 72 مليونا، مصر 40 مليونا، فالسعودية 31 مليون دينار.

وتوزعت صادرات الغرفة خلال الأشهر الخمسة على المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) بقيمة 230 مليون دينار، المنتجات العربية نحو 55 مليونا، المنتجات الزراعية 53 مليونا، الصناعية 52 مليونا، فيما توزعت باقي الصادرات على منتجات اخرى.

يذكر أن غرفة تجارة عمان تقوم بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام وللبضائع الأجنبية التي يتم إعادة تصديرها والبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة ومعينة.

كما تقوم الغرفة كذلك بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية حسب طلب المُصدّر استنادا إلى فاتورة المُصنّع الأصليّة مُصدّقةً من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية مصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني