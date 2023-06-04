انت الان تتابع خبر الأمانة: زيادة في إصدار رخص الأبنية وأذونات الأشغال بنسبة 30 % والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت أعداد أذونات الأشغال ورخص الأبنية الصادرة عن أمانة عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بنحو 30 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقالت مدير دائرة رخص الابنية في الأمانة المهندسة ختام الداود، إن الأمانة أصدرت منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية أيار الماضي 3429 رخصة أبنية، مقارنة بـ 2568 رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 33.5 بالمئة.

وأضافت أن الأمانة أصدرت أيضا 2554 أذن أشغال خلال نفس الفترة من العام الحالي، مقارنة بـ2022 أذن أشغال العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 26.3 بالمئة