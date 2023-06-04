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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بايدن يوقع مشروع قانون رفع سقف الدين الأمريكي من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 4 يونيو 2023 05:08 مساءً - – وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم السبت مشروع قانون لرفع سقف دين الحكومة الأمريكية إلى ما يزيد عن 31.4 تريليون دولار، مما يجنب البلاد ما كان ليصبح أول تعثر أمريكي على الإطلاق في سداد الديون.
ووافق مجلسا النواب والشيوخ على التشريع في الأيام الأخيرة بعد أن توصل بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي إلى اتفاق عقب مفاوضات شهدت توترا.
وحذرت وزارة الخزانة من أنها لن تكون قادرة على سداد جميع مدفوعاتها في الخامس من يونيو إن لم يتصرف الكونجرس في الأمر حتى هذا الموعد.
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