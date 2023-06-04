مال وأعمال

إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء لاقتراح السياسات والقوانين…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء لاقتراح السياسات والقوانين… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 4 يونيو 2023 10:09 مساءً - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري قراراً بإنشاء وحدة دائمة بالمجلس، تختص باقتراح السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر.

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ونص القرار على أن تكون الوحدة برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة وعضوية ممثلين عن كل من رئاسة مجلس الوزراء، ووزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، والبنك المركزي المصري، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

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كما نص القرار على أنه للوحدة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها، وأن تعد الوحدة الدائمة تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضها رئيسها على رئيس مجلس الوزراء المصري، تمهيداً لاتخاذ ما يلزم بشأنه، على أن تقدم أول تقرير لها خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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