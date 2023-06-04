انت الان تتابع خبر "أوبك+" تتفق على مستوى جديد لإنتاج النفط اعتبارا من بداية 2024 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت منظمة "أوبك+" عن التوصل لاتفاق على تحديد مستوى جديد لإنتاج النفط عند 40.46 مليون برميل يوميا، اعتبارا من بداية عام 2024.

وجاء في بيان عن المجموعة: "اتخذت مجموعة "أوبك+" قرارا بتعديل حجم إنتاج النفط، بهدف الحفاظ على استقرار سوق النفط، وإرساء ظروف تسمح بالتنبؤ بحركته على المدى الطويل".

وتابع البيان: "يتعين على روسيا ضبط حجم إنتاج النفط عند مستوى 9.828 مليون برميل يوميًا، اعتبارًا من عام 2024".

وبدأ تحالف "أوبك +" محادثاته الرسمية في العاصمة النمساوية فيينا، بعد عدة ساعات من مناقشات غير رسمية، حول إمكانية إجراء تخفيضات إضافية في الإنتاج.



ونقلت وكالة نوفوستي عن مصدر قوله إن "المفاوضات بدأت". وقال مصدر آخر إن المناقشات غير الرسمية انتقلت إلى اجتماع لجميع رؤساء وفود "أوبك +".



وتعمل دول "أوبك +" الآن على خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا حتى نهاية عام 2023، كجزء من الصفقة. في الوقت نفسه، في أبريل، أعلن عدد من الدول الأعضاء في التحالف، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، عن نيتها خفض الإنتاج طواعية بدءا من شهر مايو بمقدار 1.16 مليون برميل أخرى يوميا حتى نهاية العام.



وقامت روسيا بدورها بتمديد الخفض الطوعي بمقدار 500 مليون برميل يوميا، والذي بدأ في مارس.

قال مصدر في أوبك+ لرويترز يوم الأحد إن السعودية ستقوم بعمليات خفض طوعية إضافية لإنتاج النفط في إطار اتفاق للتكتل.



وقال مصدران آخران في أوبك+ إن التكتل سيتفق على الأرجح على تمديد السياسة القائمة حتى نهاية العام الجاري وتنفيذ عمليات خفض إضافية في 2024 في حال جرى الاتفاق على خطوط أساس جديدة للإنتاج بين الدول الأعضاء.