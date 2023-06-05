نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: تحرك عاجل وسريع لتحفيز وتيسير إجراءات إنشاء… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 يونيو 2023 09:12 صباحاً - دوت الخليج – أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اهتمام الدولة بملف دعم وتحفيز بيئة ريادة الأعمال، مشدداً على أن هذا الملف يتطلب تحركا عاجلا وسريعا من أجل تحفيز وتيسير إجراءات إنشاء الشركات الناشئة.

وأشار رئيس الوزراء، في اجتماع مساء اليوم، إلى ضرورة أن يكون التحرك في هذا الملف مقترنا بالعمل من أجل التوصل إلى حوافز واضحة، وإيجاد إطارٍ تنظيمي محدد للتعامل مع الراغبين في تأسيس الشركات الناشئة، مع أهمية أن تكون هناك منصة إلكترونية لتأسيس الشركات الناشئة تعمل بكفاءة عالية، مع تدريب وتأهيل المتعاملين مع راغبي تأسيس الشركات الناشئة على أعلى مستوى.

وخلال الاجتماع، عرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، تقريرا تضمن أبرز المقترحات التي جرى التوصل إليها لدعم بيئة ريادة الأعمال وآليات تنفيذها، بعد عدد من الاجتماعات مع المسئولين المعنيين، والتي تستهدف إيجاد بيئة متكاملة للعمل على جذب وتحفيز رواد الأعمال والشركات الناشئة.

ومنها هذه المقترحات: تذليل المعوقات كافة، وتلبية احتياجات تلك الشركات من خلال منظومة التشريعات والبنية المعلوماتية المُحدثة، وإتاحة الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع الراغبين في تأسيس الشركات الناشئة، وإتاحة الأسواق التنافسية محلياً واقليمياً وعالمياً، مع إتاحة التمويل بآلياته المختلفة.

وأشار هيبة إلى إنشاء وحدة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، تتولى التنسيق الشامل بين الجهات المعنية من أجل توفير بيئة مواتية للشركات الناشئة في مصر، والمساهمة في حل التحديات القانونية والإجرائية المتعلقة بالشركات التكنولوجية الناشئة، إلى جانب بناء القدرات وتوفير الدعم الفني للشركات الناشئة والجهات الداعمة، بالإضافة إلى توفير منصة للرد الفوري على شكاوى الشركات الناشئة ومعالجتها بشكل ملائم.

كما لفت إلى الاتفاق على عدد من الآليات التنفيذية لترجمة هذه المقترحات إلى خطط وبرامج، والتي تتضمن إنشاء منصة إلكترونية لريادة الأعمال في مصر تتضمن المعلومات اللازمة كافة عن بيئة العمل في مصر، مع تبسيط الإجراءات والتسهيل على رواد الأعمال والشركات الناشئة من خلال الانتشار الجغرافي وتواجد الوحدة بفروع لها في عدة محافظات، فضلاً عن العمل على تطبيق الأنظمة المطلوبة للمساعدة في تيسير إجراءات تأسيس الشركات الناشئة.

من جانبه، أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، الدكتور محمد فريد، أن هناك مستهدفات سريعة يجري العمل على تحقيقها، مشيرا إلى صياغة معايير لتقييم الشركات الناشئة، ومن المقرر استعراضها لبحثها مع عدد من مسئولي الشركات الناشئة، وفي حالة التوافق بشأنها سيتم عرضها على مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية.

كما عرض فريد عددا من المقترحات والرؤى التي تسهم في دفع عمل الشركات الناشئة، والتوسع في أعمالها.

ولفت رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باسل رحمي، إلى التوافق بالفعل في اجتماعات مسبقة، على ما عرضه “هيبة”، مشيراً إلى تدريب العاملين في الجهاز بالأفرع المختلفة على سرعة التعامل مع الشركات الناشئة وفق رؤية قائمة على الدعم والتحفيز.