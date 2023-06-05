جي في: مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في طربول باستثمارات…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 يونيو 2023 09:12 صباحاً - إسلام سالم – كشف شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة مجموعة GV، عن قرب إتمام التعاقد النهائي مع شركة أمارينكو الفرنسية لتدشين مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مدينة طربول الصناعية بنهاية الشهر الجاري.

وأضاف حمودة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن المشروع سيقام على مساحة 100 ألف متر مربع، بالإضافة إلى مساحة 6 ملايين متر مربع لمنطقة الطاقة الشمسية الملحقة بالمشروع.

وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة GV أنه وفقا للدراسات المقدمة من الشركة الفرنسية فإن حجم استثمارات المشروع تصل لنحو 2.8 مليار دولار، موضحا أن فترة تنفيذ المشروع تستغرق نحو 3 سنوات ونصف.