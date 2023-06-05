: السعودية ستعلن تخفيضات طوعية إضافية لإنتاج النفط

دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 يونيو 2023 10:13 صباحاً - – قال مصدر في أوبك+ لرويترز يوم الأحد إن السعودية ستقوم بعمليات خفض طوعية إضافية لإنتاج النفط في إطار اتفاق للتكتل.

وقال مصدران آخران في أوبك+ إن التكتل سيتفق على الأرجح على تمديد السياسة القائمة حتى نهاية العام الجاري وتنفيذ عمليات خفض إضافية في 2024 في حال جرى الاتفاق على خطوط أساس جديدة للإنتاج بين الدول الأعضاء.