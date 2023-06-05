نعرض لكم الان تفاصيل خبر أوبك بلس تخفض إنتاجها من النفط 1.4 مليون برميل يوميا في 2024 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 يونيو 2023 11:10 صباحاً - – كشف بيان مجموعة “أوبك+”، أن أعضاء التحالف سيخفضون مستوى الإنتاج المستهدف لعام 2024 بواقع 1.4 مليون برميل عن مستهدفات الإنتاج الحالية.

ولحقت 6 دول، هي: (روسيا، والعراق، وسلطنة عُمان، والإمارات، والجزائر، والكويت) بقرار السعودية بتمديد خفض إنتاج النفط الطوعي حتى نهاية عام 2024.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أنه كإجراء احترازي ستقوم المملكة بتمديد خفضها التطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية شهر ديسمبر 2024، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق”أوبك+”.

وذكر المصدر أن هذا الخفض التطوعي من مستوى الإنتاج المطلوب حسب المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الـ35 لـ”أوبك+” في 4 يونيو 2023.

وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم غير مسبوق.

وأضاف الوزير السعودي: “سنكلف جهات مستقلة بالتحقق من قدرة الإنتاج لدى كل دولة”.

وأشار إلى أن اجتماع “أوبك” كان بناء ويسهم باستقرار أسواق النفط.

وقال:”نريد أن نثبت للعالم أننا نمتلك أدوات استقرار السوق النفطية..قرارنا يساعد على تعزيز استقرار الأسواق ويمنع التذبذب، لأن استقرار الأسواق أهم شيء لدينا”.

وكشفت وزارة الطاقة السعودية أن المملكة “ستقوم بتنفيذ تخفيض تطوعي إضافي في إنتاجها من البترول الخام، مقداره مليون برميل يوميا، ابتداء من شهر يوليو لمدة شهر قابل للتمديد، لينخفض إنتاج النفط السعودي إلى 9 ملايين برميل يوميا.

وسيكون الإنتاج المستهدف للسعودية بحدود 9.978 مليون برميل يوميا في عام 2024، مع الأخذ في الاعتبار تمديد التخفيضات الطوعية.

قرار مماثل

في نفس السياق، أعلنت روسيا، عن قرار مماثل للقرار السعودي، وقررت تمديد تخفيضاتها الطوعية من الإنتاج لنهاية 2024.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بعد اجتماع لتحالف “أوبك+”، إن بلاده ستمدد خفضها الطوعي لإنتاج النفط البالغ 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024.

وأضاف أن عمليات الخفض ستكون بمثابة إجراء احترازي بالتنسيق مع الدول المشاركة في اتفاق “أوبك+”، الذي سبق أن أعلن تخفيضات طوعية في أبريل.

وقال نوفاك: “الخفض الطوعي سيكون من مستوى الإنتاج الأساسي، كما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لأوبك+ في الرابع من يونيو 2023”.

وتابع الوزير الروسي: “نرى أن سوق النفط متوازنة بشكل أو بآخر ونلاحظ زيادة في الطلب.. نراقب عن كثب تعافي الصين من تداعيات جائحة كورونا”، مضيفا أن “أوبك+” وافقت على خفض إجمالي قدره 3.66 مليون برميل.

فيما قرر العراق أيضا تمديد خفضه الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 211 ألف برميل حتى نهاية 2024، كذلك قررت سلطنة عمان تمديد الخفض الطوعي للإنتاج البالغ 40 ألف برميل حتى نهاية 2024.

كما قرر كل من الإمارات والجزائر تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط البالغ 144 ألفا و48 ألف برميل يوميا على التوالي حتى نهاية 2024.

وكشفت الكويت، عن قرار مماثل بتمديد تخفيضاتها الطوعية لإنتاج النفط بواقع 128 ألف برميل لنهاية 2024.

وفي مقابلة مع “العربية”، قال الخبير في استراتيجيات الطاقة نايف الدندني، إن الضغوط على أسواق النفط في الربع الثاني من العام الحالي تعد أكبر بكثير مما كان متوقعا، لذا يجب أن يتدخل تحالف “أوبك+”.