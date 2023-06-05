: إيرباص تقترب من طلبية قياسية لبيع 500 طائرة إلى…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 يونيو 2023 12:12 مساءً - – قالت مصادر في قطاع الطيران يوم الأحد‭‭‭ ‬‬‬إن شركة إيرباص تقترب من صفقة قياسية محتملة لبيع 500 طائرة ضيقة البدن من طراز إيه320 إلى أكبر شركة طيران في الهند (إنديجو).

وأضافت المصادر على هامش اجتماع لقطاع الطيران في إسطنبول أن إيرباص الأوروبية لتصنيع الطائرات برزت كمرشح أول لطلبية تفوق أكبر طلبية شراء تقدمت بها شركة طيران الهند وبلغت 470 طائرة في فبراير.

وقد تصل قيمة مثل هذه الصفقة لنحو 50 مليار دولار وفقا لأحدث قائمة أسعار لإيرباص، لكن محللين بالقطاع يقولون إن قيمتها قد تكون أقل من النصف بالنظر للخصومات التي يتم تقديمها في حالات الطلبيات الكبيرة.

وأشارت المصادر إلى أن شركتي إيرباص وبوينج تتنافسان في محادثات منفصلة للفوز بصفقة لبيع 25 من الطائرات عريضة البدن لشركة إنديجو.

ورفضت إنديجو وإيرباص التعليق.