مؤشر مديري المشتريات في مصر يرتفع إلى 47.8 نقطة خلال مايو

دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 يونيو 2023 12:12 مساءً - سي ان بي سي _ ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال إلى 47.8 نقطة في مايو مقابل 47.3 نقطة في أبريل، لكنه لا يزال أقل بكثير من مستوى الخمسين نقطة الذي يعني نمو النشاط.

وأظهر مسح الوكالة اليوم الاثنين، ، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الـ30 على التوالي في مايو، متأثراً باستمرار ارتفاع التضخم وضعف الطلب.

وكان معدل الانكماش في شهر مايو هو الأبطأ منذ فبراير 2022.

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفرعي لأسعار المدخلات الإجمالية إلى 59.0 نقطة من 58.7 نقطة في أبريل، وصعد مؤشر أسعار الشراء إلى 60.1 نقطة من 59.9نقطة.