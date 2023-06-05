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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع مؤشر مديري المشتريات في السعودية إلى 58.5 نقطة خلال… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 يونيو 2023 02:08 مساءً - سي ان بي سي _ أظهر مسح شهري اليوم الاثنين، تباطؤ نشاط الأعمال غير النفطية في السعودية خلال مايو، حيث تراجعت وتيرة النمو لكل من الإنتاج والطلبات الجديدة.
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وانخفض مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدل موسمياً إلى 58.5 نقطة في مايو من 59.6 نقطة في أبريل، لكنه ظل بقوة فوق مستوى الـ50 نقطة والتي تفصل النمو عن الانكماش، وأعلى من المتوسط على المدى الطويل.
كما انخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 67.3 في مايو من 69.1 في الشهر السابق، ويعزى ذلك إلى تحسن ظروف السوق وزيادة أعمال البناء والسفر والسياحة والاستثمار الجديد.
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