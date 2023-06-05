انت الان تتابع خبر انخفاض الذهب الى 1945.09دولار للاونصة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب في تعاملاتها المبكرة ،الاثنين، مع ارتفاع الدولار مدعومة بتقرير قوي عن الوظائف، ما تجاوز أثر احتمالات توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) عن رفع أسعار الفائدة الشهر الجاري.

وبحسب وكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة مسجلا 1945.09 ولار للأوقية (الأونصة)، وجرى تداوله في نطاق بلغ 7 دولارات، حيث تحوم الأسعار قرب أدنى مستوياتها منذ 30 أيار الماضي، في حين هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1959.8 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 23.54 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1008.07 دولار، أما البلاديوم فقد استقر عند 1420.10 دولار.