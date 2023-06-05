انت الان تتابع خبر طوعا .. السعودية تُخفّض إنتاج النفط والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت المملكة العربية السعودية عن البدء بتخفيض تطوعي إضافي في إنتاجها من البترول الخام، مقداره مليون برميل يوميًا اعتبارا من من تموز القادم لمدة شهر قابلة للتمديد، ليصبح إنتاجها 9 ملايين برميل يوميًا، بحسب مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية ،الاثنين.

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس" قال المصدر، إن التخفيض التطوعي جاء موازيا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع "أوبك بلس" يوم أمس، لمستوى الإنتاج المطلوب لكل دولة لعام 2024، وما قامت به دول المجموعة التي سبق وأن أعلنت في نيسان الماضي عن تخفيضات تطوعية حتى نهاية عام2023 ومددت تخفيضاتها التطوعية إلى نهاية عام 2024،

وأوضح أن تخفيض المملكة التطوعي الإضافي يأتي تعزيزًا للجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك بلس" بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها