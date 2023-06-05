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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير السياحة والأثار: القطاع الخاص الأكثر كفاءة في تحقيق… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 يونيو 2023 03:06 مساءً - إسلام سالم _ قال أحمد عيسى وزير السياحة والأثار، إن مصر تستهدف استقبال 15 مليون سائح خلال العام الجاري.
وأضاف عيسى خلال مؤتمر صحفي، لتوقيع بروتوكول تعاون بين أكام الراجحي ومجموعة فنادق ومنتجعات IHG لإدارة وتشغيل فندق VOCO بمشروع D.O.S.E، أن مصر استقبلت نحو 12 مليون سائح خلال 2022.
وأكد وزير السياحة والأثار، أن توجه الوزارة هو دعم القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي، للوصول إلى مستهدفات عدد السائحين، مشيرا إلى قدرة القطاع الخاص على تحقيق النمو وأنه الأكثر كفاءة لتحقيق المستهدفات.
وأوضح أن شهر أبريل شهد استقبال أكبر عدد سائحين على مدار تاريخ مصر بنحو 1.35 مليون سائح بفضل القرارات الداعمة للسياحة والاستثمار.
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