انت الان تتابع خبر الضمان تدعو العاملين للتحقق من أمر مهم قبل الاستقالة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، المؤمن عليهم المشمولين في نظام المهن الخطرة، واستكملوا شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر، ضرورة مراجعة فرع الضمان التابعة له جهة عملهم وتزويدها بالمسمى والوصف الوظيفي؛ للتحقق من صحة شمولهم بالنظام، قبل تقديم الاستقالة للتقدم بطلب تخصيص الراتب التقاعدي.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن هذا الإجراء يأتي في مصلحة العامل بعدم خسارته وظيفته بعد استقالته من العمل في حال لم تنطبق عليه شروط استحقاق الراتب ضمن المهن الخطرة، داعية إلى زيارة موقعها الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) والدخول لزاوية التشريعات، للاطلاع على المهن الخطرة المعتمدة لديها.

وأشارت إلى أن قانون الضمان الاجتماعي ميّز العاملين في المهن التي تم اعتمادها رسمياً كمهن خطرة وفقاً لنظام المنافع التأمينية الصادرة بموجبه، إذ أتاح للمؤمن عليه التقدم للحصول على راتب تقاعد مبكر إذا انتهت خدماته بعد إكمال سن 45 عاما، شريطة أن يكون له فترة اشتراك لا تقل عن 216 اشتراكاً للذكور و180 اشتراكاً للإناث، وأن تكون المنشأة التي يعمل فيها أدت ما نسبته 1 بالمئة من أجره زيادة على اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك لعمله في إحدى المهن الخطرة ولمدة لا تقل عن 60 شهرا خلال السنوات الـ10 الأخيرة التي تسبق استحقاقه وطلبه تخصيص هذا الراتب.

يُشار إلى أن قانون الضمان الاجتماعي عرّف المهن الخطرة بأنها "المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية".