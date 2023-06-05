انت الان تتابع خبر تراجع التخليص على سيارات البنزين منذ بداية العام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن ممثّل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرّة الأردنيّة، جهاد أبوناصر، عن حجم المركبات الواردة للسوق المحلّيّة من المنطقة الحرّة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحاليّ.

وكشف أبو ناصر في تصريح صحفيّ، انّ سيّارات الهايبرد شهدت نموّاً كبيراً في حجم التخليص عليها بنسبة 119.4%، من 3002 سيّارة في العام 2022 إلى 6581 سيّارة في العام 2023.

وارتفعت السيّارات الكهربائيّة بشكل عال بنسبة 105.3%، من 5265 سيّارة في العام 2022 إلى 10803 سيّارات في العام 2023.

وأكّد أبو ناصر، انّ السوق المحلّيّة تشهد تغيّرات مهمّة في نوعيّة السيّارات المطلوبة، حيث أظهرت أحدث الأرقام انخفاضاً في التخليص على السيّارات الّتي تعمل بالبنزين بنسبة 13 بالمئة، بينما تراجع التخليص على سيّارات الديزل بنسبة 27.7%.

وأضاف أنّ هناك ارتفاعاً طفيفاً في إعادة تصدير السيّارات بنسبة 10.9%، مؤكدا ان قانون تنظيم البيئة الاستثماريّة الجديد ساهم بإعادة إنعاش إعادة تصدير المركبات وذلك بسبب الإعفاءات من الضريبة التي منحها للمناطق الحرة