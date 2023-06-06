نعرض لكم الان تفاصيل خبر شركة DHL تبحث زيادة استثماراتها في مصر وتحويلها إلى المركز… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 يونيو 2023 12:12 صباحاً - دوت الخليج – استعرض رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مع الرئيس التنفيذي لشركة “DHL” إكسبريس العالمية، جون بيرسين، خططها شركة المستقبلية وفرص الاستثمار الجديدة في السوق المصرية.

ورحّب رئيس الوزراء بمسئولي شركة “DHL” في مقر الحكومة الجديد بالعاصمة الإدارية، مشيدًا بنشاط وأداء الشركة منذ بدأ عملياتها في السوق المصرية في قطاع الشحن واللوجستيات عام 1980.

وأعرب مدبولي عن تطلعه لرؤية المزيد من توسعات “DHL” إكسبريس في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وقال بيرسين: “أداؤنا الجيد في بلد ما يعكس أيضاً الأداء الجيد للدولة التي نعمل بها، على أصعدة التجارة والصادرات، ومدى ترابط هذا البلد مع العالم من حوله”، مشيداً بالتطور الذي شهدته مصر في الأعوام الأخيرة.

وأوضح أن هدف الزيارة هو بحث زيادة حجم استثمارات الشركة في السوق المصرية، والذي يقدر حاليا بأكثر من مليار جنيه مصري، في إطار سعي الشركة لتحويل مصر إلى المركز الرئيسي في إفريقيا.

وتابع: “اخترنا القاهرة للمرة الثانية لعقد الاحتفال السنوي لموظفينا في منطقة الشرق الأوسط، ولدينا حوالي 200 موظف الآن لحضور الفعالية من منطقة الشرق الأوسط، وفي يوليو سيكون لدينا 250 موظف من 49 دولة إفريقية، فالقاهرة هي وجهة مفضلة بالنسبة لنا ولموظفينا، لاسيما وأنها تعتبر بوابة التجارة للسوق الإفريقية”.

وشرح وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، الفرص المتاحة أمام شركات الشحن والنقل الجوي لنقل صادرات مصر من الأغذية والفواكه والخضروات، مشيرًا إلى إمكانية التعاون مع شركة “DHL” في نقل هذه الصادرات، لا سيما شحنات الخضروات والفواكه الطازجة إلى أوروبا.

من جانبه، أشار نور الدين سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة DHL إكسبريس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى وجود رغبة لدى الشركة لزيادة عدد الرحلات الجوية لطائرات DHL إلى مصر، مشيراً إلى أن لدى الشركة نحو 19 نقطة شحن لتغطية معظم أنحاء الجمهورية.

وقال سليمان إن المصريين يمثلون العنصر البشري الرئيس الذي تعتمد عليه الشركة في التوظيف في المنطقة.

وأضاف أن زيارة مسئولي الشركة، بصحبة موظفي منطقة الشرق الأوسط، تدعم السياحة والأعمال في مصر، لأن البلاد لديها العديد من الفرص الواعدة ونحتاج للترويج لهذه الفرص.