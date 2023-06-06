انت الان تتابع خبر ارتفاع التحويلات المالية للأردنيين بقطر إلى 110 مليون دينار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجلت قيمة التحويلات المالية للأردنيين العاملين في قطر خلال الثلث الأول من العام الحالي، نموا بنسبة 7.2 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقال مصرفيون وعاملون في شركات صرافة قطرية، اليوم الثلاثاء، إن قيمة التحويلات المالية للأردنيين العاملين في قطر خلال الثلث الأول من العام الحالي، بلغت نحو 155 مليون دولار (110 ملايين دينار)، وذلك ارتفاعا من 144 مليون دولار (102 مليون دينار) خلال الثلث الأول من العام 2022.

وأكدوا أن تحويلات العمالة الأردنية في قطر، تشهد نموا متواصلا منذ عدة سنوات، بالتزامن مع استمرار ارتفاع تعداد أفراد الجالية الأردنية التي أصبح يناهز 70 ألفا في الوقت الراهن.

وقال رئيس قسم علاقات العملاء في إحدى شركات الصرافة القطرية محمود النصيري،، إن العمالة الأردنية في قطر، تعد من بين الأنشط على مستوى الجاليات العربية العاملة في البلاد بمجال التحويلات المالية بشكل دوري وبمعدل شهري على أقل تقدير.

يذكر أن المنحة القطرية المتعلقة بتوفير 20 ألف فرصة عمل للشباب الأردني، والتي تم إقرارها قبل بضع سنوات على مرحلتين بواقع 10 آلاف لكل مرحلة، قد تم تنفيذ نصفها من خلال توفير نحو 10 آلاف وظيفة للأردنيين في سوق العمل القطري حتى نهاية العام الماضي، فيما يجري حاليا تنفيذ الجزء المتبقي منها.

ويعمل معظم الأردنيين في قطر بشكل خاص في قطاعي التعليم والصحة الحكوميين، والمؤسسات التعليمية والطبية الخاصة، بينما تعمل شريحة واسعة منهم في أنشطة وقطاعات عديدة، مثل القطاع المالي والمصرفي وشركات العقار والمقاولات وقطاع الضيافة والسياحة والأغذية وشركات الخدمات وتقنية المعلومات.

من جانبه، أشار حمد العثمان، وهو مصرفي قطري يعمل في بنك إسلامي، إلى أن البنوك القطرية تستقبل كل أول شهر، أعدادا متزايدة من الأردنيين العاملين في قطر الذين يسعون لتحويل أموال إلى الأردن، لافتا الى وجود ارتفاع ملحوظ في حجم التحويلات الشهري التي يقومون بإرسالها إلى الخارج.

وكانت قيمة حوالات العاملين الأردنيين في قطر خلال العام الماضي، قد بلغت نحو 440 مليون دولار (312 مليون دينار)، مرتفعة بنسبة 10 بالمئة مقارنة بـ 400 مليون دولار (283.6 مليون دينار) خلال عام 2021.

وقال البنك المركزي الأردني أخيرا، إن حوالات العاملين الأردنيين في الخارج، بلغت خلال الثلث الأول من العام الحالي قرابة 1.1 مليار دولار (782 مليون دينار)، وذلك مقابل 1.131 مليار دولار (802.3 مليون دينار) خلال الفترة المقابلة من العام 2022.