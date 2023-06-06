النفط يواصل الارتفاع بعد قرارات أوبك+ لتعميق تخفيضات الإنتاج

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 يونيو 2023 04:10 مساءً - – ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بعد أن تعهدت السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، بخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل أخرى يوميا اعتبارا من يوليو لمواجهة تحديات الاقتصاد الكلي التي تسببت في ركود الأسواق.

وأغلق خام برنت مرتفعا 58 سنتا عند 76.71 دولار للبرميل بعد أن لامس أعلى مستوى في الجلسة عند 78.73 دولار.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا إلى 72.15 دولار بعد أن وصل إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند 75.06 دولار.

وقالت وزارة الطاقة السعودية إن إنتاج المملكة سينخفض إلى تسعة ملايين برميل يوميا في يوليو من نحو عشرة ملايين في مايو.

ويأتي الخفض الطوعي، وهو الأكبر الذي تنفذه السعودية منذ سنوات، إضافة إلى اتفاق أوسع أبرمته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا للحد من الإمدادات حتى 2024 مع سعي أوبك+ لتعزيز أسعار النفط المتراجعة.

وقال فاتح بيرول رئيس وكالة الطاقة الدولية إن فرصة ارتفاع أسعار النفط زادت بشكل حاد بعد اتفاق أوبك+ الجديد.

وتضخ أوبك+ نحو 40% من الخام العالمي وخفضت الإنتاج المستهدف بما مجموعه 3.66 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل 3.6% من الطلب العالمي.