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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر والإمارات توقعان اتفاقا لمشروع توليد الكهرباء من طاقة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 يونيو 2023 09:06 مساءً - العربية نت _ وقعت مصر اليوم الثلاثاء اتفاقا مع الإمارات بشأن مشروع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، وسينتج 10 جيجاوات كهرباء ، وتبلغ استثماراته 10 مليارات دولار.
وقالت إن الإغلاق المالي للمشروع سيستغرق عاما نظرا لكبر حجم المشروع ، الذي سيبدأ الإنتاج خلال 4 سنوات ، وسيقام غرب مدينة سوهاج في صعيد مصر.
وسيقوم بتنفيذ المشروع كونسورتيوم تقوده شركة مصدر الإماراتية للطاقة المتجددة ويضم إنفينيتي باور وحسن علام للمرافق المصرية.
ويأتي توقيع الاتفاق اليوم تفعيلا لمذكرة تفاهم أبرمت بين مصر والإمارات بشأن المشروع أثناء مؤتمر أطراف المناخ كوب 27 الذي عقد بمدينة شرم الشيخ نوفمبر الماضي.
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