ارتفاع أسعار الذهب المحلية وعيار 21 يسجل 2360 جنيها

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 يونيو 2023 09:06 مساءً - شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع صعود الأوقية بالبورصة العالمية، مدعومًا بتراجع الطلب على عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بفعل تزايد التوقعات بتباطؤ النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وهو ما دفع المستثمرين للإقبال على الذهب كملاذا آمن للتحوط من الأزمات الاقتصادية.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»: لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات مساء أمس الاثنين، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2360 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 3 دولارات، لتسجل مستوى 1964 دولار.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2679 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2023 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1574 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 1880 جنيهًا.

في حين شهدت أسعار الذهب حالة من عدم الاستقرار بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الاثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2350 جنيه، وتراجع لمستوى 2330 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2350 جنيهًا.

بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 13 دولارًا بالأسواق العالمية ، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1948 دولارًا، ولامست مستوى 1941 دولارًا، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1961 دولارًا.

أوضح إمبابي، أن الذهب يعتبر الملاذ الآمن للاستثمار، حيث أثبت جديته بهذه الثقة، خلال الفترة الأخيرة، حيث تضاعف سعر الذهب بنحو 3 مرات، حيث كان يسجل 795 و800 جنيه في يناير 2022.

ولفت إمبابي إلى أن أسواق الذهب تشهد حالة من الهدوء والاستقرار النسبي، بفعل هدوء السعر العالمي، واستقرار سعر الصرف، وتراجع الطلب.

وتابع: الأسعار تقترب بنسبة كبيرة من الأسعار العادلة على الرغم من أن نسبة الفرق بين السعر المحلي والعالمي تصل إلى 33% .