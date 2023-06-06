انت الان تتابع خبر توقعات رسمية بوصول خسائر قطاع الكهرباء في 2030 لـ 10 مليار دينار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقّع وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس صالح الخرابشة وصول خسائر قطاع الكهرباء إلى عشر مليار دينار بحلول عام ٢٠٣٠.

وقال الخرابشة خلال محاضرة ألقاها في جمعية الشؤون الدولية إن خسائر القطاع خلال عام ٢٠٢٣ قد تصل ٥٠٠ مليون دينار، مشيرا إلى أن مشروع الصخر الزيتي سيكبد أعباء تقدر ب ٢٠٠ مليون دينار.

وبين أن الحكومة تحاول اتخاذ إجراءات لتفادي ذلك وتخفيض خسائر القطاع وتحقيق التوزان المالي كإعادة المفاوضة على بعض الاتفاقيات المبرمة.

وأوضح أن أسباب الخسائر تتعلق باتفاقيات أبرمتها الحكومات لا تصب في الصالح العام وتمتد إلى ٢٥ و ٣٠ عاماً، ما دفع الحكومة إلى محاولة إعادة المفاوضة عليها.

كما أكد الخرابشة أن الحكومة تتجه إلى تحرير سوق المشتقات النفطية ووضع سقوف سعرية لمدة محددة بغية خلق نوع من المنافسة

في القطاع.

ولفت إلى إن شركات توزيع المشتقات النفطية تتمثل بثلاث شركات وسيضاف إليها شركتين جديدتين، منوها إلى أن استهلاك الديزل انخفض خلال الشهور الأولى من العام الحالي حوالي ١٦% كما انخفض استهلاك بنزين ٩٥ وسط ارتفاع الاعتماد على الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية.

وبين أنه لا يمكن الاعتماد على ضريبة المشتقات النفطية ذلك لأن الطاقة المتجددة تفتح أبوابا لتخفيض الاعتماد على البترول ما يعني أن العائدات الضريبية ستتراجع حيث تصل إيرادات ضريبة المشتقات النفطية إلى نحو ١.٢ مليار دينار.