الذهب ينخفض مع ترقب قرار المركزي الأمريكي إزاء أسعار الفائدة

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 يونيو 2023 12:06 صباحاً - – تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة والدولار إذ جرى تداول المعادن النفيسة في نطاق ضيق مع ترقب المستثمرين للمزيد من الإشارات لتقييم مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي).

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1957.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1406 بتوقيت جرينتش بينما ظلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب دون تغيير يذكر عند 1974.40 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار وكذلك العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات مما جعل الذهب المسعر بالدولار والذي لا يدر عائدا أقل جاذبية.

وقال فيليب ستريبل كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى بلو لاين فيوتشرز في شيكاجو “لا يوجد ظاهريا شيء يقول إن الذهب يجب أن يرتفع… إنها لحظة ترقب”.

ووفقا لخدمة فيدووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) فإن المتعاملين يتوقعون بنسبة 76% أن يبقي المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه بشأن السياسة النقدية يومي 13 و14 يونيو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8% إلى 23.41 دولار للأوقية بينما استقر البلاتين عند 1030.52 دولار. كما صعد البلاديوم 0.9% إلى 1400.53 دولار.