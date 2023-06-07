نعرض لكم الان تفاصيل خبر البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو العالمي في 2023 ويخفضها لعام… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 يونيو 2023 12:06 صباحاً - – رفع البنك الدولي يوم الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 بفضل مرونة أكبر من المتوقع في الاقتصادين الأمريكي والصيني وغيرهما من الاقتصادات الكبرى، لكنه قال إن أسعار الفائدة المرتفعة وتشديد شروط الائتمان سيؤديان إلى تراجع كبير العام المقبل.

وأضاف البنك، في أحدث تقرير له عن الآفاق الاقتصادية العالمية، أن من المنتظر أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي 2.1% هذا العام، وذلك ارتفاعا من 1.7% توقعها البنك في يناير، لكن هذه النسبة أقل بكثير من معدل النمو في 2022 البالغ 3.1%.

وخفض البنك توقعاته للنمو العالمي لعام 2024 إلى 2.4% من 2.7% في يناير، وعزا ذلك لاستمرار تأثير تشديد السياسة النقدية وتقييد البنوك المركزية شروط الائتمان مما يقلص الاستثمار التجاري وفي القطاع السكني.

وستؤدي هذه العوامل إلى استمرار تباطؤ النمو في النصف الثاني من العام الجاري حتى 2024، لكن البنك توقع ارتفاع النمو العالمي لعام 2025 بواقع 3.0%.

وأدلى رئيس الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي إندرميت جيل بتصريحات قاتمة فيما يتعلق بالتوقعات الجديدة، قائلا إن العام الحالي سيشهد إحدى أبطأ حالات النمو بالنسبة للدول المتقدمة في العقود الخمسة المنصرمة.

وأضاف أن ثلثي الاقتصادات في الدول النامية ستشهد نموا أقل مما كانت عليه في العام الماضي، مما يمثل انتكاسة كبيرة للتعافي من الجائحة والحد من الفقر ويزيد من ضائقة الديون السيادية.

وقال جيل للصحفيين “لن يتجاوز ثلث الدول النامية حتى نهاية العام المقبل مستويات دخل الفرد التي كانت عليها في نهاية 2019. السنوات الخمس هذه كأنها غير موجودة لما يقرب من ثلث دول العالم”.

وكان البنك الدولي قد حذر في يناير كانون الثاني من تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي العالمي واقترابه من حافة الركود ولكن منذ ذلك الوقت فاق انتعاش سوق العمل والاستهلاك في الولايات المتحدة التوقعات وكذلك تعافي الصين من عمليات الإغلاق الناجمة عن كوفيد-19.

ومن المتوقع أن يصل النمو في الولايات المتحدة هذا العام إلى 1.1% أي أكثر من ضعف التوقعات البالغة 0.5% في يناير، بينما توقع البنك أن يسجل النمو في الصين ارتفاعا قدره 5.6% بعد أن وصلت التوقعات في يناير إلى 4.3% عقب تراجع النمو بسبب كوفيد إلى 3% في 2022.

من جهة أخرى، خفض البنك توقعاته السابقة للنمو في الولايات المتحدة لعام 2024 بمقدار النصف إلى 0.8%، كما خفض توقعاته للنمو في الصين بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 4.6%.

ورفع البنك توقعاته للنمو في منطقة اليورو إلى 0.4% في العام الجاري بعد أن توقع استقرار النمو في يناير، لكنه خفض توقعاته بصورة طفيفة للمنطقة في العام المقبل.

ضغوط مصرفية

قال البنك الدولي إن الضغوط التي يتعرض لها القطاع المصرفي في الآونة الأخيرة تساهم أيضا في صعوبة الأوضاع المالية التي ستستمر حتى العام المقبل.

وأشار إلى احتمال انخفاض النمو إذا ما أدت الضغوط المصرفية إلى أزمة ائتمانية حادة وزيادة الضغوط على الأسواق المالية في الدول المتقدمة.

ورجح البنك أن يؤدي ذلك إلى خفض النمو في 2024 بمقدار النصف تقريبا إلى 1.3% فقط في أبطأ وتيرة في السنوات الثلاثين الأخيرة باستبعاد الركود في 2009 و2020

وأضاف البنك “في ظل سيناريو آخر تتفاقم فيه الصعوبات المالية عالميا بدرجة أكبر بكثير، قد يدخل الاقتصاد العالمي في حالة ركود في 2024”.

وقال البنك إنه من المتوقع أن ينخفض ​​التضخم تدريجيا مع تباطؤ النمو وتراجع الطلب على العمالة في العديد من الاقتصادات واستقرار أسعار السلع الأولية.

لكنه توقع أن يظل التضخم الأساسي فوق المستوى الذي تستهدفه البنوك المركزي في العديد من البلدان طوال عام 2024.