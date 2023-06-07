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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إدارة معلومات الطاقة: إنتاج النفط الأمريكي هذا العام سيرتفع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 يونيو 2023 09:12 صباحاً - – قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء في توقعات الطاقة على المدى القصير، إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام سيرتفع أكثر من المتوقع وستنخفض الزيادات في الطلب دون التوقعات السابقة هذا العام.
وتتوقع الإدارة حاليا أن يرتفع إنتاج الخام الأمريكي 720 ألف برميل يوميا إلى 12.61 مليون هذا العام، مقابل توقعات سابقة بزيادته 640 ألفا.
وسيرتفع إجمالي استهلاك الولايات المتحدة من البترول فقط 100 ألف برميل يوميا إلى 20.4 مليون هذا العام، مقارنة بزيادة تقدر بنحو 200 ألف في توقعات الإدارة لشهر مايو.
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