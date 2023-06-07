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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السفارة الأمريكية: خط الطيران المباشر القاهرة/ نيوآرك يعزز… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 يونيو 2023 09:12 صباحاً - أ ش أ – رحبت السفارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، بتسيير أول رحلة طيران مباشرة بين القاهرة ونيوآرك بولاية نيو جيرسي، هذا الأسبوع.
وذكرت السفارة، في بيان اليوم، أن شركة مصر للطيران أصبحت بذلك تشغل رحلات مباشرة من القاهرة لأربع مدن أمريكية هي: “نيويورك، وواشنطن، ولوس أنجلوس، ونيوآرك”.
وأضافت السفارة الأمريكية أن خط الطيران الجديد سيسهم في تقوية العلاقات التجارية، ويسمح بزيادة عدد السياح الأمريكيين لمصر، كما سيساعد في سفر السياح والطلاب المصريين للولايات المتحدة.
وأشارت إلى أن الطريق من مطار (نيوآرك) إلى (تايمز سكوير) يستغرق فقط 25 دقيقة بالقطار.
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