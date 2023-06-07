انت الان تتابع خبر ملياري دينار .. الضريبة المحصّلة في الأردن حتى نهاية آيار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن الدكتور حسام ابو علي، مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أنّ مجموع تحصيلات ‏ضريبة الدخل والمبيعات حتى نهاية ايار من العام الحالي بلغت ما مقداره 2.770 مليار دينار في حين بلغت التحصيلات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022 ما مجموعه 2.492 مليار دينار بزيادة مقدارها 278 مليون دينار . ‎

وأوضح أبو علي في بيان ،الأربعاء، أن النمو في الايرادات شمل كل من ضريبتي الدخل والمبيعات حيث بلغت تحصيلات ضريبة الدخل خلال نهاية ايار من العام الحالي 1.101 مليار دينار في حين كانت خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022 ما مقداره 859 مليون دينار .

وبلغت تحصيلات ضريبة المبيعات المتحققة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية ايار حوالي 1.848 مليار دينار تم تحصيل منها 1.668 مليار دينار في حين كانت خلال نفس الفترة من العام الماضي 1.632 مليار دينار .