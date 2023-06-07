النفط يتراجع عند الإغلاق مع تبديد مخاوف اقتصادية أثر خفض…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 يونيو 2023 03:12 مساءً - – تراجعت أسعار النفط بنحو 1% يوم الثلاثاء، إذ فاقت المخاوف من أن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي قد يخفض الطلب على الطاقة أثر تعهد السعودية بزيادة تخفيضات الإنتاج.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا، أو 0.6%، لتبلغ عند التسوية 76.29 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا، أو 0.6%، إلى 71.74 دولار للبرميل عند التسوية.

وارتفعت الأسعار يوم الاثنين بعد أن قالت السعودية في مطلع الأسبوع إنها ستخفض الإنتاج إلى نحو تسعة ملايين برميل يوميا في يوليو من نحو 10 ملايين في مايو.

كما رفعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بشكل غير متوقع سعر البيع الرسمي لخامها للمشترين الآسيويين.

ومع ذلك، وقال محللو مجموعة سيتي المصرفية في مذكرة إن من غير المرجح أن يحقق خفض المعروض السعودي “زيادة مستدامة في الأسعار” إلى نطاق بين 80 إلى 90 دولارا بسبب ضعف الطلب وإمدادات أقوى من خارج أوبك وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين والركود المحتمل في الولايات المتحدة وأوروبا.