257 ألف برميل نفط عراقي وصل الأردن في أيار

انت الان تتابع خبر257 ألف برميل نفط عراقي وصل الأردن في أيار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وصلت كميات النفط المصدرة من العراق إلى الأردن في شهر أيار الماضي إلى نحو 257 ألف برميل بحسب بيانات شركة تسويق النفط العراقي "سومو".

وأظهرت البيانات أن شُحنات النفط العراقي للأردن والتي تنقل برا عبر الشاحنات بلغت يوميا بمعدل 8 آلاف برميل.

وأعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في وقت سابق، عن حاجتها لشراء خدمة نقل النفط العراقي الخام حسب مواصفات وشروط محددة، بحيث حددت آخر شهر أيار موعدا لانتهاء بيع نسخة دعوة العطاء.

وجرى استئناف نقل النفط العراقي للأردن، بالكميات نفسها والشروط السابقة بحيث تم العمل على إعادة نقل النفط العراقي للأردن من خلال الصهاريج، بموجب مذكرة التفاهم المجددة بين الأردن والعراق، وبالشروط نفسها المتفق عليها مسبقا، وهي قرابة 300 ألف برميل شهرياً.

ووقع الأردن والعراق، مذكرة تفاهم لتجهيز ونقل النفط الخام التي يستورد الأردن بموجبها 10 آلاف برميل يوميا على أساس معدل خام برنت الشهري ناقصا 16 دولارا للبرميل الواحد وذلك لتغطية فرق النوعية وأجور النقل.

وبحسب تصريحات سابقة لوزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، فإن الكميات المستوردة من العراق تشكل نحو 7% من احتياجات المملكة من النفط الخام.