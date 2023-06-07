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نعرض لكم الان تفاصيل خبر العجز التجاري الأمريكي يرتفع 23% إلى 74.6 مليار دولار في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 يونيو 2023 11:07 مساءً - – تسع العجز التجاري للولايات المتحدة بقدر هائل في أبريل مع زيادة واردات السلع وانخفاض الصادرات، وهو اتجاه قد يؤدي في حالة استمراره إلى أن تكون التجارة عائقا أمام النمو الاقتصادي في الربع الثاني.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الأربعاء إن العجز التجاري زاد 23% إلى 74.6 مليار دولار.
وأظهرت بيانات شهر مارس المعدلة أن العجز التجاري تقلص إلى 60.6 مليار دولار من 64.2 مليار دولار وفقا للبيانات السابقة للتعديل.
ولم تسهم التجارة في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 1.3% في الربع الأول بعدما ساهمت في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لثلاثة أرباع متتالية.
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