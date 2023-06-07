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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد السعودي إلى 2.1% في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 يونيو 2023 11:07 مساءً - – قال صندوق النقد الدولي في بيان يوم الأربعاء إنه يتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية إلى 2.1% في 2023 بفعل تخفيضات الانتاج التي أعلنها تحالف أوبك+ في أبريل، وهو ما يقل عن التوقعات التي أصدرها الصندوق في مايو.
وكان الصندوق توقع الشهر الماضي أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 3.1%.
ونما الاقتصاد السعودي 8.7% العام الماضي بعدما عززت أسعار النفط المرتفعة الإيرادات وساعدت المملكة على تحقيق أول فائض في الميزانية خلال ما يقرب من عشر سنوات.
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