صندوق النقد يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد السعودي إلى 2.1% في…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 يونيو 2023 11:07 مساءً - – قال صندوق النقد الدولي في بيان يوم الأربعاء إنه يتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية إلى 2.1% في 2023 بفعل تخفيضات الانتاج التي أعلنها تحالف أوبك+ في أبريل، وهو ما يقل عن التوقعات التي أصدرها الصندوق في مايو.

وكان الصندوق توقع الشهر الماضي أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 3.1%.

ونما الاقتصاد السعودي 8.7% العام الماضي بعدما عززت أسعار النفط المرتفعة الإيرادات وساعدت المملكة على تحقيق أول فائض في الميزانية خلال ما يقرب من عشر سنوات.