وزير مالية تركيا الجديد: الأولوية لبرنامج اقتصادي جدير…

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 يونيو 2023 11:11 صباحاً - – قال وزير المالية التركي الجديد محمد شيمشك يوم الأربعاء إن أولويته الحالية تتمثل في تعزيز فريقه ووضع برنامج اقتصادي يمكن التعويل عليه، وأكد التزامه بوضع سياسات تستند إلى القواعد المرعية.

وفي أولى تعليقاته منذ أداء اليمين، غرد شيمشك على تويتر قائلا إنه “لا توجد طرق مختصرة أو حلول سريعة”. وأضاف أن المبادئ الموجهة للاقتصاد ستتمثل في الشفافية والاتساق والمحاسبة.