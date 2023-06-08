انت الان تتابع خبر اجتماع اللجنة الأردنية الجزائرية .. الأحد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تبدأ في عمّان، الأحد، اجتماعات اللجنـة الأردنية الجزائرية المشتركة في دورتها التاسعة، وعلى أجندتها العديد من الملفات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية منها.

ويترأس الاجتماعات عن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي وعن الجانب الجزائري وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون.

ويسبق اجتماعات اللجنة المقرر عقدها الثلاثاء المقبل اجتماعات اللجنة الفنية التحضيرية برئاسة الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي عن الجانب الأردني والسفير نور الدين خندودي المدير العام للبلدان العربية عن الجانب الجزائري بمشاركة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات المعنية من كلا البلدين وذلك يومي الأحد والاثنين المقبلين.

وأخذت مساعي البلدين لتعزيز التعاون المشترك مؤخرا زخما واضحا في أعقاب الزيارة الملكية الى الجزائر وما تبعها من زيارات متبادلة على أعلى المستويات وتوقيع خارطة طريق لتأطير مجالات العمل اللازمة لتطوير العلاقات في شتى الميادين وعلى وجه الخصوص الاقتصادية منها.