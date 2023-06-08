اقتصاد السعودية ينمو 3.8% خلال الربع الأول من 2023

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 يونيو 2023 05:06 مساءً - العربية نت _ أظهرت البيانات النهائية للهيئة العامة للإحصاء في السعودية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقية للمملكة بنسبة 3.8% خلال الربع الأول من 2023، مقارنة بالربع المماثل من 2022.

وأرجعت الهيئة، النمو إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4%، بالإضافة إلى ارتفاع أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 4.9%.

كما ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 1.4% على أساس سنوي.

كانت التقديرات الأولية للهيئة، أظهرت نمواً بنسبة 3.9% في الربع الأول من 2023، على أساس سنوي.

توقع صندوق النقد الدولي أن يظل زخم النمو غير النفطي في السعودية قوياً بمتوسط 5% في 2023، متابعاً: “سيظل بذلك” متجاوزا لمستواه الممكن بفضل الإنفاق الاستهلاكي القوي والتعجيل بتنفيذ المشروعات ودورهما في تعزيز الطلب”.