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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار النفط ترتفع مع تغلب خفض الإنتاج السعودي على مخاوف ضعف… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 8 يونيو 2023 05:06 مساءً - – صعدت أسعار النفط بنحو 1% يوم الأربعاء، إذ تغلبت خطط السعودية لإجراء تخفيضات كبيرة في الإنتاج على مخاوف الطلب الناجمة عن ارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية وبيانات الصادرات الصينية الضعيفة.
أغلقت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 66 سنتا، أو 0.9%، إلى 76.95 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79 سنتا، أو 1.1% إلى 72.53 دولار.
وقفز الخامان القياسيان أكثر من دولار يوم الاثنين بعد قرار السعودية خفض الإنتاج مليون برميل يوميا إلى 9 ملايين في يوليو.
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