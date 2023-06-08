مال وأعمال

أسعار النفط ترتفع مع تغلب خفض الإنتاج السعودي على مخاوف ضعف…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار النفط ترتفع مع تغلب خفض الإنتاج السعودي على مخاوف ضعف… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 8 يونيو 2023 05:06 مساءً - – صعدت أسعار النفط بنحو 1% يوم الأربعاء، إذ تغلبت خطط السعودية لإجراء تخفيضات كبيرة في الإنتاج على مخاوف الطلب الناجمة عن ارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية وبيانات الصادرات الصينية الضعيفة.

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أغلقت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 66 سنتا، أو 0.9%، إلى 76.95 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79 سنتا، أو 1.1% إلى 72.53 دولار.

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وقفز الخامان القياسيان أكثر من دولار يوم الاثنين بعد قرار السعودية خفض الإنتاج مليون برميل يوميا إلى 9 ملايين في يوليو.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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