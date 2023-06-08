اقتصادية قناة السويس توافق على مشروع صيني لصناعة الملابس…

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 يونيو 2023 05:06 مساءً - إسلام سالم _ وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على إقامة مشروع لشركة شانجاي شينجدا الصيني لصناعة الملابس الجاهزة في منطقة القنطرة غرب الصناعية، باستثمارات تصل إلى نحو 40 مليون دولار على مرحلتين.

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وذكرت الهيئة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن الطاقة الإنتاجية للمشروع تصل إلى نحو 43 مليون قطعة سنوياً على أن يتم توجيه المنتجات بالكامل للسوق الأمريكي.

وأوضحت أن المشروع يقع على مساحة 80 ألف متر مربع ويوفر 1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وهو المشروع الذي تسلمت المنطقة الاقتصادية خطاب النوايا بشأنه خلال الجولة الترويجية في الصين.